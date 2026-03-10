Rimini | affitti a 1000€ a settimana la legge non basta

A Rimini, durante l’alta stagione, gli affitti settimanali raggiungono i mille euro, segnando un aumento significativo rispetto al passato. La situazione riguarda principalmente le zone turistiche della costa romagnola, dove la domanda di alloggi cresce di anno in anno. Le tariffe elevate sono diventate un dato di fatto, anche se le normative attuali sembrano non essere sufficienti a contenere questa evoluzione.

La costa romagnola sta vivendo una trasformazione radicale del mercato immobiliare, dove i prezzi settimanali in alta stagione toccano la soglia dei mille euro. Questa esplosione dei costi degli affitti brevi crea un divario enorme rispetto ai dati ufficiali e rivela un mercato sommerso che sfugge alle normative regionali esistenti. Sulle spiagge di Rimini, il confronto tra le tariffe reali delle piattaforme digitali e le statistiche istituzionali mostra come i valori possano triplicare nel giro di pochi mesi. Il fenomeno non è casuale ma strutturale, alimentato da dinamiche di mercato che la legislazione locale fatica a contenere efficacemente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

