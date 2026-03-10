Rimini | 17enne con 3g di alcol sfugge al coma etilico

Una ragazza di quasi 17 anni è stata trovata in strada a Rimini sud, visibilmente alterata, con un tasso di alcol nel sangue di circa 3 grammi per litro. I vigili sono intervenuti per soccorrerla e l’hanno portata in ospedale, dove è stata ricoverata d’urgenza a causa di un rischio immediato di coma etilico. La giovane è stata assistita e le condizioni sono state monitorate.

Una giovane di quasi 17 anni, trovata barcollante in mezzo alla strada a Rimini sud, è stata soccorsa dai vigili e ricoverata d’urgenza per un rischio immediato di coma etilico. Il tasso alcolemico misurato ha raggiunto livelli record, sei volte superiori al limite legale, scatenando una serie di accertamenti sulla vendita di alcolici ai minori. L’episodio si è verificato sabato in tarda serata, quando la ragazza, visibilmente ubriaca e sostenuta da amiche, non riusciva più a reggersi in piedi. Un passante, allarmato dalla situazione critica, ha chiamato immediatamente i sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti sia l’ambulanza che una pattuglia della polizia locale di Rimini, pronti a gestire l’emergenza sanitaria e le indagini successive. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini: 17enne con 3g di alcol, sfugge al coma etilico Articoli correlati Jacques Moretti, il precedente della 17enne in strada in coma etilicoIl precedente c’era già stato, e parlava chiaro: la ragazza minorenne trovata in strada in coma etilico dopo una serata al Constellation. Capodanno tra abuso di alcol e botti: tre minorenni ricoverati in coma etilico, uomo ferito a un occhio da un petardoIl bilancio della notte di San Silvestro: l'intossicazione da alcol la principale emergenza gestita dalla centrale operativa del 118.