Riforma giustizia | a Rescaldina il dibattito per il sì

Un appuntamento pubblico dedicato alla discussione sulla riforma della giustizia e alle motivazioni per il voto favorevole al referendum è fissato per martedì 10 marzo alle ore 20.45 presso l’auditorium comunale di via Matteotti a Rescaldina. L’iniziativa, promossa da diverse forze politiche e giuridiche, mira a spiegare ai cittadini le implicazioni del cambiamento normativo previsto. La serata vedrà la partecipazione di esponenti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Socialisti e Lega, oltre a rappresentanti dei comitati referendari. L’evento si colloca in un momento cruciale del dibattito costituzionale, offrendo una piattaforma aperta dove avvocati, consiglieri regionali e segretari comunali presenteranno le ragioni del “sì. 🔗 Leggi su Ameve.eu

