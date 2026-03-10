Riforma della magistratura dibattito a Morbegno in vista del referendum

Mercoledì 11 marzo 2026 alle 18 si svolgerà a Morbegno un dibattito pubblico sulla riforma della magistratura. L'incontro si terrà nella sala Perego del Museo civico di storia naturale, in via Cortivacci 2. L'evento è organizzato in vista del referendum e vedrà la partecipazione di rappresentanti e esperti del settore.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Un confronto pubblico sulla riforma della magistratura in vista del referendum si terrà mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 18 a Morbegno, nella sala Perego del Museo civico di storia naturale, in via Cortivacci 2. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Morbegno, metterà a confronto avvocati e magistrati che illustreranno le ragioni del sì e del no alla riforma. A intervenire per le ragioni del sì saranno l’avvocato Stefano Di Pasquale, presidente della Camera Penale di Sondrio, e l’avvocato Maurizio Carrara, membro del direttivo della stessa Camera Penale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Riforma della magistratura, confronto pubblico a Sondrio in vista del referendum

Riforma della giustizia: cosa cambia e ripercussioni in vista del referendum - INMR 31/10/2025

Contenuti e approfondimenti su Riforma della

Temi più discussi: Riforma della giustizia, dibattito a Cesena sulla separazione delle carriere con Antonio Di Pietro; Riforma della giustizia, ecco il dibattito fra Balboni e Anselmo; Nordio a Potenza: Con il sì riforma chiara e magistratura indipendente; Riforma della magistratura, confronto pubblico a Sondrio in vista del referendum.

Riforma della Giustizia, a Telese Terme il fronte del SÌ si compatta: Oltre gli slogan per una magistratura libera dalle correntiUna sala Goccioloni gremita ha ospitato ieri, domenica 8 marzo, l’incontro pubblico Le Ragioni del Sì – Per una battaglia di libertà, un dibattito di alto profilo tecnico e politico dedicato alla ri ... tvsette.net

Le ragioni del sì e le ragioni del no accendono il dibattito organizzato dall’Ande e dal Circolo di Catanzaro Referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ...Nonostante in città ieri vi fossero concomitanti eventi, è stato molto partecipato l'incontro informativo sulla riforma costituzionale della magistratura, organizzato ... ilreventino.it

Continuano a rimanere alti i toni delle polemiche intorno al referendum sulla riforma della Giustizia, in calendario il 22 e 23 marzo https://shorturl.at/LGN8N - facebook.com facebook

On. Falcone a Madrid: “Riforma della Giustizia, più garanzie per il cittadino” x.com