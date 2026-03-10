Riforma costituzionale della giustizia incontri per arrivare pronti al referendum

In vista del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, il territorio veronese organizza incontri pubblici per informare i cittadini. Questi eventi mirano a chiarire i punti principali della proposta e a coinvolgere la comunità nel dibattito. La serie di appuntamenti si svolge in diversi luoghi della città, con l’obiettivo di favorire una partecipazione più consapevole.

Tre appuntamenti tra città e provincia per analizzare le ragioni del voto attraverso il confronto con magistrati ed esperti del settore Il primo degli incontri in programma si terrà domani, 11 marzo, alle 20.30 nel quartiere di Orti di Spagna, presso Baleno (casa di quartiere in Via Re Pipino 3A), dove l'associazione Traguardi presenterà le ragioni della propria contrarietà alla riforma. Durante la serata, il magistrato e sostituto procuratore a Vicenza Hans Roderich Blattner, membro del comitato "Giusto dire No", analizzerà le principali criticità del testo insieme a Giacomo Cona e Nicola Caineri Zenati. Sempre nella serata di mercoledì 11 marzo, alle 20.

