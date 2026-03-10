Ridatemi il lavoro | terrore al Comune tra ufficio devastato e minacce di morte al comandante della polizia municipale

Al Comune si sono registrate scene di caos dopo che un uomo, insoddisfatto del mancato reintegro come addetto alle pulizie del verde pubblico, ha devastato l’ufficio e lanciato minacce di morte al comandante della polizia municipale. La situazione si è sviluppata in un clima di tensione, con l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la minaccia e contenere i danni.

Ce l'aveva con il sindaco, con Stefano Castellino, "reo" - a suo dire - di non averlo più impiegato come addetto alle pulizie del verde pubblico. Contestazioni, parole grosse, dettate dalla rabbia che lo hanno portato a prendersela anche con gli impiegati del Comune che aveva davanti. Ma non soltanto. A un certo punto, il palmese s'è scagliato contro i computer dell'ufficio, danneggiando anche la porta. A cercare di riportare la calma è stato, senza alcuna esitazione, il comandante della polizia municipale di Palma di Montechiaro. Un ufficiale che se l'è vista brutta, anzi di più. È stato minacciato di morte con un coltello.