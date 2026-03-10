Ricorso Tar contro cancelli Galleria Umberto istanza per fissare udienza | Ma sempre stallo sull’opera

Tempo di lettura: 2 minuti Sull'installazione dei cancelli in Galleria Umberto I si registra ancora stallo, ma al Tar è stata depositata un'istanza per la fissazione dell'udienza, nel ricorso contro l'opera (in foto il rendering). La mossa è di Riccardo Pierantoni, docente universitario di Biologia applicata, residente della Galleria. Con l'istanza il ricorrente – assistito dal legale Alessandro De Caprio – presenta richiesta di stabilire una data d'avvio del processo, essendo trascorso già tempo dal deposito del ricorso. La vicenda giudiziaria però incrocia quella amministrativa, su cui pende l'interrogativo circa i tempi di realizzazione delle cancellate.