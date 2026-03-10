ricordare la grande guerra la testimonianza si fa racconto

Lubiana Camprincoli, ormai prossantenne, vive a Predappio Alta e ha ricevuto in eredità le narrazioni di suo padre sulla Prima Guerra Mondiale. Nata nel 1936, si è sempre confrontata con i ricordi di famiglia legati a quel conflitto. La sua testimonianza indiretta si tramanda attraverso i racconti che ha ascoltato e conservato nel corso degli anni.

Lubiana Camprincoli è una signora di quasi novant’anni, nata il 20 maggio 1936, che abita a Predappio Alta, testimone indiretta, attraverso i racconti di suo padre, della Grande Guerra. Lubiana, prima di tutto grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande, poi una curiosità: che significato ha il suo nome? "Lubiana è il mio nome del cuore, all’anagrafe mi chiamo Liliana, è un omaggio ad una città che segnò la vita di mio padre, Antonio Camprincoli, classe 1894, che visse per più di 6 mesi a Lubiana durante la Grande Guerra e che nel 1920 sposò mia madre Orsolina Barbieri. Dalla loro unione nascemmo io e mio fratello Nellusco". Suo fratello è ancora vivo? "Purtroppo no, morì nel 1947, in giovane età, di tubercolosi, una malattia che a quell’epoca era molto diffusa tra le persone". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

