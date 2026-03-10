Ricerca al via il progetto MiCrO_Care per la medicina personalizzata nelle malattie rare epigenetiche

È partito il progetto MiCrO_Care, un'iniziativa di ricerca che si concentra sulla medicina personalizzata per le malattie rare epigenetiche. L’obiettivo è trovare nuove strategie terapeutiche specifiche per queste patologie. Il progetto coinvolge diversi ricercatori e istituzioni impegnate nello studio di questa area complessa della medicina. La ricerca rappresenta un passo importante nel campo delle malattie rare e delle terapie mirate.

Prende il via il progetto MiCrOCare, iniziativa di ricerca dedicata allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche per le malattie rare epigenetiche. L'appuntamento è fissato per mercoledì 11 marzo dalle ore 15.00 alle 16.15 presso la Sala Conferenze della Fondazione EBRIS in via Salvatore De Renzi 50 a Salerno, dove si terrà il kick-off meeting del progetto. MiCrOCare si concentra sulle cromatinopatie, un gruppo di oltre 100 malattie genetiche rare causate da alterazioni del complesso DNA-proteine che regolano l'espressione dei geni. L'obiettivo del progetto è sviluppare un protocollo innovativo di medicina personalizzata, mai applicato prima a questo tipo di patologie.