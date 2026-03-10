Ricci e Malinovskyi | la mano che non è fallo e quella

Durante il derby milanese, l’arbitro Doveri ha valutato correttamente l’episodio in cui Ricci ha toccato il pallone con la mano, secondo la Commissione Arbitrale Nazionale. La decisione di non assegnare un calcio di rigore è stata confermata, mentre la stessa commissione ha anche analizzato un’altra azione di Malinovskyi. La verifica si è concentrata sull’interpretazione dell’intervento e sulla sua regolarità secondo le norme vigenti.

La valutazione dell’episodio di mano del giocatore Ricci nel recente derby milanista ha ricevuto il pieno assenso da parte della Commissione Arbitrale Nazionale, confermando la correttezza dell’intervento dell’arbitro Doveri. Mauro Tonolini, membro della CAN A e B, ha chiarito durante una trasmissione dedicata che il tocco non costituiva un fallo punibile poiché l’arto era mantenuto nella sagoma naturale del corpo. Parallelamente, è emersa una divergenza significativa riguardo alla sfida tra Genoa e Roma, dove il contatto di Malinovskyi è stato definito chiaramente come rigore non assegnato in campo ma sanzionabile secondo i criteri tecnici. Le spiegazioni fornite dal componente della commissione sottolineano come la dinamica del gioco e la posizione degli arti siano determinanti per stabilire la punibilità di un gesto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

