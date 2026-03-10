Riapre in parte il mercato a Fuorigrotta | la decisione del Comune

Oggi il mercato di via Metastasio a Fuorigotta riapre parzialmente dopo essere stato chiuso a causa di un incendio verificatosi il 6 marzo. La decisione arriva dal Comune, che ha autorizzato una riapertura limitata per consentire ai commercianti di riprendere le attività. La riapertura riguarda alcune bancarelle e stand, mentre altre restano ancora chiuse.

Riapre oggi, seppur parzialmente, il mercatino di via Metastasio nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli, chiuso dopo l'incendio divampato lo scorso 6 marzo. La riapertura è stata decisa nel corso della riunione operativa presieduta ieri sera dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, alla quale hanno preso parte gli assessori comunali Teresa Armato e Antonio De Iesu, il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro, Gaetano Gubitosa, il presidente della Decima Municipalità di Napoli, i tecnici competenti degli uffici comunali e sanitari e i rappresentanti degli operatori mercatali. Durante il tavolo è emerso che le operazioni di bonifica e sanificazione, condotte dall’Amministrazione comunale sotto la costante vigilanza dell'Asl, sono state eseguite "con la massima solerzia", ha sottolineato una nota della Prefettura. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

