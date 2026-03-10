Resistenza ai controlli dei carabinieri | arrestato 33enne Nei guai anche il fratello

Durante un controllo dei carabinieri a Pescopagano, nel comune di Mondragone, un uomo di 33 anni è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, mentre il fratello è stato denunciato a piede libero. La scena si è svolta in modo teso, con i militari che hanno fermato i due individui. Nessuna altra persona è coinvolta nel procedimento.

L'episodio nel pomeriggio in località Pescopagano durante un controllo domiciliare. I due avrebbero cercato di impedire l'accesso all'abitazione ai militari dell'Arma I militari si sono recati in via degli Innamorati per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte a un uomo agli arresti domiciliari. Giunti davanti all'appartamento per il consueto controllo, però, si sono trovati di fronte a una reazione inattesa. Secondo quanto ricostruito, il 33enne e il fratello – presente all'interno dell'abitazione – avrebbero manifestato fin da subito un atteggiamento ostile nei confronti dei militari, tentando di impedire l'accesso all'appartamento.