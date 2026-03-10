Resilienza climatica | partono gli interventi a Mercato San Severino

A Mercato San Severino sono iniziati gli interventi del progetto “Resilienza Climatica”, che prevede l’aggiornamento della rete elettrica locale. La società E-Distribuzione, parte del Gruppo Enel, sta lavorando sul territorio in collaborazione con il Comune per realizzare questo piano di ammodernamento. I lavori inizieranno nei prossimi giorni e riguarderanno le infrastrutture elettriche della zona.

Le opere prevedono la sostituzione dei cavi esistenti con nuovi cavi rinforzati e a maggiore efficienza, oltre alla riduzione del numero di giunti lungo le tratte Si chiama “Resilienza Climatica” ed è il piano d’ammodernamento della rete elettrica in fase di attuazione a partire dai prossimi giorni sul territorio cittadino dalla sezione PL di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel, in collaborazione con il Comune di Mercato San Severino. L’intervento –che interessa circa 9,3 chilometri di infrastruttura elettrica e che sarà articolato in più step per ridurre al minimo i disagi ed ottimizzare i lavori- ha l’obiettivo di rendere la rete più resiliente ai cambiamenti climatici e, in particolare, alle ondate di calore sempre più frequenti negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Emergenza climatica e resilienza del sud: Unicredit sostiene la Calabria con un piano di interventi dedicatiMoratoria sui mutui fino a 12 mesi, nuovo credito agevolato, iniziative di solidarietà nei territori più esposti e sostegno alla ripresa delle... Scuole sicure, 300mila euro per la "San Tommaso d'Aquino" a Mercato San SeverinoNuove risorse, questa volta da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, saranno destinate a rendere ancora più sicura la scuola “San Tommaso...