Repubblica | Vergara salta Lecce e Cagliari Slitta l’esordio nella Nazionale

Antonio Vergara si è infortunato, costringendo il giocatore a saltare le partite contro Lecce e Cagliari. La sua assenza ha causato preoccupazione tra i tifosi e la squadra, che dovrà fare a meno del suo contributo nelle prossime gare. La sua condizione ha anche fatto slittare il suo esordio con la nazionale, lasciando in sospeso il suo eventuale debutto internazionale.

Antonio Vergara si ferma e il Napoli resta con il fiato sospeso. L'attaccante azzurro, uscito all'intervallo della sfida contro il Torino per un dolore alla pianta del piede sinistro, sarà sottoposto a nuovi controlli per chiarire l'entità del problema fisico. Secondo quanto riferisce Pasquale Tina su Repubblica Napoli, le sensazioni che filtrano non lasciano spazio a troppo ottimismo e il rischio concreto è che il talento azzurro debba fermarsi nelle prossime gare. Il quadro clinico sarà definito soltanto dopo gli accertamenti in programma al rientro del gruppo al Training Center di Castel Volturno, ma intanto il timore è quello di una fascite plantare.