Renault futuREady | elettriche ad alta autonomia e ibride evolute 36 nuovi modelli

Il gruppo francese presenta il piano Renault FutuREady, con 36 nuovi modelli tra elettriche ad alta autonomia e ibride evolute. Tra le novità spicca la concept Bridger, un esempio delle prossime innovazioni in sviluppo. La gamma include veicoli pensati per le sfide della mobilità futura, con un focus su tecnologie avanzate e sostenibilità. La presentazione si concentra sulle caratteristiche e le specifiche di questi nuovi modelli.

Affrontare incroci pericolosi, ormai è questo il mestiere di ogni casa automobilistica in Europa, costretta dai meccanismi dell’industria a fare investimenti a lunga scadenza, ma contemporaneamente compressa dai cambiamenti in corso a Bruxelles, con la possibile modifica in corsa delle regole che vieteranno la vendita di vetture a benzina e gasolio oltre dal 1° gennaio 2035. La sua risposta ad un mestiere divenuto complicato il gruppo Renault la affida al suo nuovo piano strategico battezzato futuREady, con l’inevitabile allusione ad una "azienda pronta ad affrontare tutto", come ha sottolineato il Ceo François Provost presentando le novità dalla sala conferenze del Technocentre di Guyancourt vicino Parigi, quartier generale operativo del secondo gruppo automobilistico per vendite in Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Renault futuREady: elettriche ad alta autonomia e ibride evolute, 36 nuovi modelli Articoli correlati Renault presenta il piano “futuREady”, 36 nuovi modelli entro il 2030 e più disciplina sui costiRenault avvia una nuova fase della sua strategia industriale con il piano di medio termine “futuREady”, presentato dall’amministratore delegato... Nuovi incentivi in Germania per acquistare auto elettriche e ibrideIl governo tedesco reintroduce gli incentivi statali per l'acquisto e il leasing di auto elettriche o ibride, con contributi compresi tra 1. Aggiornamenti e notizie su Renault futuREady Temi più discussi: Renault futuREady, i piani di Provost: elettriche a 800 V, ibrido oltre il 2030 e 36 novità in arrivo | Quattroruote.it; Renault Group lancia futuREady ed inizia una nuova era strategica; Renault lancia futuREady: 36 nuovi modelli entro il 2030 e nuova piattaforma Ev. Ecco gli obiettivi finanziari del piano; Renault svela il piano futuREady, 36 nuovi modelli entro il 2030. Renault lancia futuREady: 36 nuovi modelli entro il 2030 e nuova piattaforma Ev. Ecco gli obiettivi finanziari del pianoIl ceo Provost presenta la nuova strategia per il post-De Meo: oltre 2 milioni di vendite l'anno entro il 2030. In Europa solo elettrificate ... milanofinanza.it Renault futuREady, i piani di Provost: elettriche a 800 V, ibrido oltre il 2030 e 36 novità in arrivoInoltre, garantirà autonomie fino a 750 km (ciclo WLTP) per le elettriche pure e fino a 1.400 km nella versione Range Extender. La nuova piattaforma, sviluppata principalmente in Francia, consentirà ... quattroruote.it Renault futuREady: 36 nuovi modelli per conquistare il mercato globale - facebook.com facebook Gruppo Renault, Provost annuncia 36 nuovi modelli entro il 2030. Rimane l'ibrido. Renaulution evolve in futuREady. Arriva nuova piattaforma da 800 V, ricarica in 10 minuti #ANSAmotori #ANSA x.com