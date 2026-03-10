Renault | 26 auto 800V e ibrido fino al 2030

Il gruppo Renault ha annunciato la strategia industriale chiamata futuREady, che prevede il lancio di 26 nuovi modelli di auto entro il 2030. La pianificazione include veicoli con tecnologia a 800V e modelli ibridi, in linea con gli obiettivi di sviluppo futuri. La casa automobilistica ha comunicato questa roadmap senza ulteriori dettagli sui singoli modelli o tempistiche specifiche.

Il gruppo Renault ha definito una strategia industriale denominata futuREady, con l'obiettivo di lanciare 26 nuovi modelli entro il 2030. Questa offensiva produttiva prevede l'introduzione di vetture elettriche basate su piattaforme a 800 volt e il mantenimento della tecnologia ibrida come pilastro fondamentale per il mercato europeo. La casa automobilistica francese punta a superare i due milioni di veicoli venduti annualmente entro la fine del decennio, ampliando significativamente la propria presenza nei mercati internazionali al di fuori dell'Europa. Il piano include anche l'implementazione di sistemi E-Tech che garantiscono continuità tecnologica mentre si evolve verso l'elettrificazione totale.