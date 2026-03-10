Regione la Cisl | Sottoscritto il Ccrl 2022-2024 dell' area della dirigenza

Questa mattina all’Aran Sicilia è stato firmato il Contratto collettivo regionale di lavoro 2022-2024 dell’area della dirigenza della Regione siciliana, enti e società. La firma è avvenuta dopo che la Corte dei Conti ha rilasciato la certificazione positiva. La Cisl ha confermato l’avvenuto accordo.

"Un altro importante traguardo che consente di allinearci ai colleghi dello Stato e recuperare i ritardi accumulati. La sfida, adesso, è quella di rinnovare il contratto 20252027 entro la sua naturale vigenza", dicono il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, il segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi, e il coordinatore degli Enti regionali della federazione della Funzione pubblica, Fabrizio Lercara. "Non abbiamo mollato un solo attimo - proseguono - per addivenire anche a questo importante risultato per il quale rivolgiamo un forte apprezzamento al commissario straordinario dell'Aran Sicilia Accursio...