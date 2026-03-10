Reggio | nasce il primo rooftop bar in stile NY

A Reggio Emilia apre il primo rooftop bar in stile New York, offrendo un nuovo punto di riferimento per la movida cittadina. L’iniziativa prevede un locale situato in altezza, con un’ampia vista sulla città, pensato per accogliere i clienti in un’atmosfera urbana e moderna. La nuova apertura segna un passo importante nel settore dell’intrattenimento locale, con l’intento di offrire un’esperienza differente.

Il calendario di Reggio Emilia si prepara a un cambiamento significativo nel panorama della vita notturna e dell’intrattenimento cittadino. Il prossimo 11 aprile prenderà vita ‘Liquidi su Misura’, un nuovo rooftop bar che promette di rivoluzionare l’offerta locale con uno stile ispirato alla metropoli newyorkese. L’evento, organizzato da Elena Limongelli, si terrà in via Martiri di Cervarolo 46A, nella zona nota come Buco del Signore. La data è fissata per il sabato successivo all’annuncio, offrendo ai reggiani l’opportunità di scoprire una location panoramica mai vista prima nella città. Un sogno realizzato: dalla provincia al centro storico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

