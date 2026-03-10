Reggio | l’Academy per rivivere i centri storici

A Reggio è stata inaugurata un'Academy dedicata alla rivitalizzazione dei centri storici, con l’obiettivo di promuovere interventi concreti per riqualificare queste aree. La crisi delle zone antiche si affronta attraverso progetti strutturati che puntano a migliorare l’uso urbano e valorizzare il patrimonio locale. L’iniziativa coinvolge enti e professionisti del settore, con un focus su interventi pratici e duraturi.

La crisi dei centri storici non si risolve con semplici compensazioni, ma richiede una strategia di rilancio stabile capace di generare valore urbano reale. A Reggio Emilia nasce un progetto ambizioso che punta a trasformare lo spazio pubblico in un motore economico e sociale. L'iniziativa prevede la creazione di un'Academy dedicata alla formazione dei nuovi imprenditori dell'economia urbana. L'annuncio è stato fatto dall'assessora comunale Stefania Bondavalli durante il primo Forum sull'Economia urbana organizzato dalla Regione a Bologna. L'obiettivo è chiaro: costruire una nuova economia basata su relazioni autentiche, tempo di qualità e cura dello spazio pubblico.