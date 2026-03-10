Reggio | dal mare ai borghi un brand unico per il mondo

Lunedì 9 marzo 2026, a Palazzo San Giorgio, si è svolta una riunione a Reggio Calabria durante la quale è stata definita una nuova strategia per il turismo delle radici. La discussione ha coinvolto rappresentanti locali e operatori del settore che hanno concordato sulle iniziative da mettere in atto per promuovere il patrimonio culturale e le attrazioni della città e dei suoi borghi.

La riunione svoltasi lunedì 9 marzo 2026 a Palazzo San Giorgio ha definito una nuova strategia per il turismo delle radici nella città di Reggio Calabria. Il sindaco Domenico Battaglia e i rappresentanti di Aicotour hanno tracciato un piano che collega le coste ai borghi interni, puntando su un brand unico da esportare nel mondo. L’incontro si è tenuto nella Sala dei Lampadari Italo Falcomatà, con la presenza di sindaci, consiglieri delegati e operatori del settore. L’obiettivo dichiarato è trasformare la città millenaria in una destinazione integrata che attragga gli emigrati verso le loro origini, stimolando lo sviluppo economico e sociale dei territori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio: dal mare ai borghi, un brand unico per il mondo Articoli correlati Turismi delle Radici, Battaglia: "Dal mare ai borghi, portiamo il brand Reggio nel mondo"A Palazzo San Giorgio la tavola rotonda promossa da Comune e Aicotour con rappresentanti istituzionali all’estero e operatori del settore Chi pensa a... Pellaro tra mare, sport e borghi: Cantarella propone una nuova visione per Reggio“Una visione unitaria, capace di mettere insieme riqualificazione della costa, infrastrutture sportive e valorizzazione dei borghi storici”. Contenuti utili per approfondire Reggio dal mare ai borghi un brand... Temi più discussi: Aicotour, Versace: Il turismo è strategico per la nostra economia · ilreggino.it; Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, il miglior ristorante di Reggio Calabria. FOTO; 4 Ristoranti a Reggio Calabria, chef Borghese incorona il Royal Reef; Il turismo è una risorsa strategica, la Città metropolitana al fianco dei Comuni: Versace rilancia Scilla. Turismo delle Radici, Battaglia: attrattori unici dal mare ai borghi, portiamo il ‘brand Reggio’ nel mondoLa riconnessione degli emigrati con le proprie origini, e le potenziali ricadute sullo sviluppo economico e sociale dei territori, sono state al centro della tavola rotonda sul Turismo delle Radici te ... strettoweb.com Reggio Protagonista, Veronese accoglie Azzarà e Romeo: è il progetto giusto per rilanciare la cittàL’adesione alla lista civica Reggio Protagonista di Nuccio Azzarà, ex sindacalista e già segretario della UIL della provincia di Reggio Calabria, e di Tonino Romeo, ex Questore, rappresenta un motivo ... strettoweb.com Incidente sul #lavoro a Bagnolo, in provincia di #Reggio Emilia, dove un operaio è caduto in una vasca di acqua 90 gradi riportando ustioni gravissime. x.com L'ASD Arte del Judo trionfa al Trofeo Italia di Reggio Calabria Oro per Ildegarda Matrullo e bronzo per Carlotta Ciotola Ottimo risultato per la società A.S.D. L’ARTE DEL JUDO di Fondi al Trofeo Italia di Reggio Calabria, competizione dedicata alle classi Esordi - facebook.com facebook