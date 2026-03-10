Reggio | 3 giorni di cioccolato artigianale sul corso

A Reggio Calabria si svolge la VIII edizione della Festa del Cioccolato Artigianale, in programma dal 13 al 15 marzo 2026. L’evento si terrà nel corso Garibaldi, dove verranno allestite diverse postazioni dedicate alle specialità del cioccolato. Per tre giorni, il centro cittadino sarà teatro di degustazioni, esposizioni e dimostrazioni di produzione artigianale di cioccolato.

La città di Reggio Calabria si prepara ad accogliere una delle tradizioni più dolci del territorio: la VIII edizione della Festa del Cioccolato Artigianale, che dal 13 al 15 marzo 2026 trasformerà il corso Garibaldi in un percorso sensoriale dedicato alle eccellenze dolciarie italiane. L’evento, sostenuto dal Comune e dalla Confesercenti, promette di riunire maestri artigiani da diverse regioni per offrire degustazioni esclusive e laboratori pratici, con l’obiettivo di valorizzare un prodotto privo di additivi e conservanti. In questo contesto, la presenza del maestro Angelo Musolino, presidente di Conpait Reggio Calabria, garantirà un livello tecnico elevato, mentre le attività per bambini e i percorsi didattici per le scuole mirano a diffondere una cultura alimentare consapevole tra le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

