Referendum Zagrebelsky e Travaglio a Torino per No | Cosa c’entra Garlasco con la riforma? Non hanno altri argomenti

A Torino, Zagrebelsky e Travaglio sono intervenuti a sostegno del No al referendum, chiedendo quale sia il legame tra i casi di Garlasco e la famiglia nella bosco con la riforma costituzionale. I due hanno affermato che tali argomenti vengono utilizzati dal fronte del sì perché mancano di altri motivi per sostenere la riforma. La discussione si è concentrata su questa distanza tra temi giudiziari e riforme legislative.

“Cosa c’entrano casi come Garlasco o la famiglia nella bosco con la riforma? Viene il dubbio che il fronte del sì li usa perché non ha altri argomenti”. A dirlo è il presidente emerito della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky che lunedì sera a Torino ha partecipato all’evento per il No insieme al direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, alla coordinatrice del Comitato Giusto Dire No Piemonte e Vda Flavia Panzano e ai magistrati Lucrezia Gandolfo e Massimo Cavaliero. “L’indipendenza della magistratura non è un questione corporativa – ha spiegato Cavaliero – in fondo la libertà dei cittadini comincia da un giudice che risponde solo alla legge e alla costituzione” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

