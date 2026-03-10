Da Torino, Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, ha commentato un video di tredici minuti pubblicato sui canali social della presidente del Consiglio. Nel suo intervento, ha affermato che o la presidente conosce la riforma, che porta anche il suo nome, o si prende tutti per fessi. La sua dichiarazione si concentra sulla percezione della conoscenza della riforma da parte della leader politica.

“O non conosce la riforma che porta anche il suo nome o ci prende tutti per fessi”. Da Torino, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio commenta così il video di tredici minuti pubblicato lunedì sui canali social della presidente del Consiglio. La “discesa in campo” di Meloni è “il segnale che è rimasta molto dibattuta tra il mettere la faccia su una battaglia che teme di perdere e perdere una battaglia senza metterci la faccia e dunque spera di vincere una battaglia mettendoci la faccia, rischiando però di perdere sia la battaglia sia la faccia”. Secondo Travaglio, Meloni “promette cose che non c’entrano niente con la riforma e spaccia per problemi dei problemi inesistenti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Travaglio sul video di Meloni: “O non conosce la riforma o ci prende tutti per fessi”

Articoli correlati

Leggi anche: Mulè (FI) sul referendum giustizia: "Riforma non salva la casta, tutela il diritto di tutti" – Il video

Referendum, Travaglio sul Nove: “Se vince il no? Governo non cadrà, Meloni sarà indebolita”. E avverte il centrosinistraIn caso di sconfitta al Referendum? “C’è in gioco qualcosa di più di una cosa di governo.

Tutti gli aggiornamenti su Referendum Travaglio sul video di...

Temi più discussi: Perché No, il nuovo video di Marco Travaglio: le balle del Sì smentite con fatti e numeri; Referendum giustizia, Travaglio commenta le parole di Mantovano sui cattolici: Era una delle poche persone serie del governo; Referendum, Travaglio a Bari per Le ragioni del No: Con la riforma avremo i giudici dell'accusa, come gli USA VIDEO; Referendum sulla giustizia, faccia a faccia tra Marco Travaglio e Stefano Esposito alla Cavallerizza Reale a Torino.

Referendum giustizia, scontro Bocchino-Travaglio: Il sì vincerà, ti innervosisce?, Non me ne può fregare di menoA Otto e Mezzo Bocchino e Travaglio si scontrano sul referendum giustizia tra sicurezza del sì e ironia sui dubbi dei sondaggi. la7.it

Referendum, Travaglio a Bari per «Le ragioni del No»: «Con la riforma avremo i giudici dell'accusa, come gli USA» VIDEOIl tour ha fatto tappa al Multicinema Galleria: «Con la separazione delle carriere i giudici non verranno più educati alla ricerca della verità in maniera imparziale» ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Un video di 13 minuti. Con alle spalle il centro di Roma. Per scendere in campo in prima persona in vista del referendum del 22-23 marzo. La premier Giorgia Meloni ieri ha fatto proprio quello che aveva annunciato di non voler fare: esporsi in prima persona e - facebook.com facebook

"Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura. Sono plotoni di esecuzione". Così la capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, nel suo intervento durante una trasmissione all'emittente siciliana Telecolor, in vista del referendum sulla giu x.com