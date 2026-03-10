Referendum sulla giustizia incontro di Elsa Perugia per votare consapevolmente

Si è svolto un incontro organizzato da Elsa Perugia con l’obiettivo di favorire una partecipazione consapevole al referendum sulla giustizia. Durante l’evento, si è discusso di aspetti giuridici e si sono affrontate le principali tematiche legate all’istituto del referendum, offrendo ai partecipanti strumenti per comprendere meglio il suo funzionamento e le possibili implicazioni. La sessione ha previsto un momento di approfondimento e confronto critico.

L'evento si svolgerà martedì 17 marzo 2026, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso l'Aula 6 del Dipartimento di Giurisprudenza "Referendum Giustizia: votare consapevolmente"è il tema dell'incontro organizzato da Elsa Perugia. Tra i relatori avremo sia esponenti del sì che del no, al fine di garantire neutralità delle posizioni, analizzate principalmente dal punto di vista giuridico.