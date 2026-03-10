referendum sulla giustizia a montemesola un incontro pubblico per informare i cittadini

A Montemesola si terrà un incontro pubblico dedicato a informare i cittadini sul referendum sulla giustizia previsto il 22 e 23 marzo. L'evento, organizzato da Tarantini Time Quotidiano, offrirà un'occasione di confronto diretto per spiegare i dettagli della consultazione elettorale. La partecipazione sarà aperta a chi desidera conoscere meglio le questioni in discussione.

Tarantini Time Quotidiano Un momento di confronto pubblico per approfondire i contenuti del referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. È l’obiettivo dell’iniziativa organizzata dal circolo Arci “Terra Rossa” di Montemesola, che si terrà giovedì 12 marzo alle ore 17.30 nell’aula consiliare del Comune. L’incontro, aperto alla cittadinanza, nasce con l’intento di offrire uno spazio di informazione e dibattito su una consultazione referendaria che, secondo i promotori, rischia di essere percepita in modo superficiale a causa del clima di contrapposizione politica e della presenza di messaggi semplificati nel dibattito pubblico. Durante l’appuntamento si discuterà delle possibili ricadute della riforma sul sistema giudiziario, sugli equilibri tra i poteri dello Stato e sul funzionamento della giustizia nel suo complesso. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

