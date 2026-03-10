Referendum sì e no a confronto su separazione e Csm

Durante la serata si sono confrontate le posizioni di chi sostiene il sì alla riforma della magistratura e chi invece si oppone, portando avanti le ragioni del no. Le discussioni sono state intense e articolate, con interventi che hanno evidenziato le differenze tra le due fazioni. La questione riguarda la separazione delle carriere e il ruolo del Csm, temi al centro del dibattito pubblico.

Il professor Paladini: «La giustizia migliorerà e resterà indipendente». Il magistrato Fontana: «Il Csm sarà svuotato dei poteri» Una serata densa di contenuti in cui le ragioni del no alla riforma costituzionale della magistratura si sono contrapposte a quelle del sì in modo marcato. Al tavolo, al Laboratorio aperto (ex chiesa del Carmine), si sono confrontati Roberto Fontana, magistrato e consigliere del Consiglio superiore della magistratura e Mauro Paladini, docente all’Università degli studi di Milano Bicocca e vicepresidente della Scuola superiore della magistratura. A introdurre la serata, davanti a un nutrito pubblico di professionisti, è stato Franco Livera, presidente della Fondazione forense, mentre l’incontro è stato moderato da Gian Luca Rocco, direttore del quotidiano Libertà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, dalla separazione delle carriere al sorteggio per il Csm: le ragioni del sì e del no

Referendum giustizia, ad Avellino il fronte del Sì: separazione delle carriere e riforma dell’autogoverno al centro del confrontoAVELLINO – Si è svolto oggi, al Circolo della Stampa di Avellino, l’incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del Sì al referendum giustizia”,...

Verso il referendum sulla Magistratura: le ragioni del SÌ e del NO a confronto - 1° incontro

Contenuti e approfondimenti su Referendum sì e no a confronto su...

Temi più discussi: Referendum sulla Giustizia, le ragioni del Sì e del No a confronto; Referendum sulla giustizia, ecco le cose da sapere; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; REFERENDUM GIUSTIZIA: cosa sarà? Due voci a confronto.

Referendum sulla Giustizia: le regioni del Sì e del No a confronto a PortacomaroFare cultura incontrandosi e dialogando. Alla Casa dell'Artista di Portacomaro gli incontri si moltiplicano eper domenica 15 marzo alle 17 , mentre ... atnews.it

Referendum Giustizia: a Finale Ligure confronto aperto tra Sì e NoMercoledì 11 marzo alle ore 18, presso la Sala Gallesio in via Pertica 24 a Finale Ligure, si terrà un incontro pubblico sul referendum costituzionale. L’evento, organizzato dall’Associazione Vitanova ... savonanews.it

VareseNews. . Referendum sulla giustizia - LA MATERIA DEL GIORNO Ospite Giorgio Grasso, professore ordinario dell’Università dell’Insubria, per spiegare ai cittadini che cos’è il referendum confermativo e quali effetti potrebbe avere la riforma della giustizi - facebook.com facebook

#ottoemezzo Referendum, Scanzi sulle dichiarazioni di Bartolozzi: “Classe dirigente di Meloni inadeguata, sparano sciocchezze sesquipedali” x.com