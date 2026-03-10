Referendum sì e no a confronto su separazione e Csm

Nella serata si sono svolti confronti tra sostenitori del sì e del no riguardo alla riforma costituzionale della magistratura. Entrambe le parti hanno esposto le proprie posizioni sulla separazione delle funzioni e sul ruolo del Consiglio superiore della magistratura. L'evento ha visto un acceso scambio di opinioni tra chi sostiene il cambiamento e chi ne è contrario.

Una serata densa di contenuti in cui le ragioni del no alla riforma costituzionale della magistratura si sono contrapposte a quelle del sì in modo marcato. Al tavolo, al Laboratorio aperto (ex chiesa del Carmine), si sono confrontati Roberto Fontana, magistrato e consigliere del Consiglio.