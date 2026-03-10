Referendum Nordio | Opposizione spera in ' bis Renzi' ma governo non andrà a casa

Il ministro Nordio ha dichiarato che l’opposizione spera in un secondo mandato di Renzi, ma il governo non ha intenzione di dimettersi. Ha aggiunto che il governo e il Parlamento non hanno bisogno di conferme e che il significato politico di questo referendum non è stato attribuito da loro. Le sue parole sono state rese note in un contesto di discussione pubblico.

"Non siamo stati noi a conferire un significato politico a questo referendum, anche perché il governo e il Parlamento non hanno bisogno di conferme. Quindi è stata l'opposizione che ha provato a conferire questo aspetto politico nella vana speranza di ripetere l'esperienza di Renzi, che in caso di sconfitta il governo appunto se ne vada a casa, cosa che comunque non accadrebbe. Anche nell'ipotesi che vincesse il no, cosa che peraltro tendo ad escludere". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine di un appuntamento a Milano.