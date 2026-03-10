Il referendum è al centro del dibattito politico, con parlamentari di diversi schieramenti che si sono riuniti in un intergruppo per sostenere il sì. Un membro di Fratelli d’Italia ha commentato le dichiarazioni di un collega, giudicandole eccessive, e ha dichiarato che il caso è chiuso. La discussione ha coinvolto rappresentanti di maggioranza e opposizione, tutti uniti nel sostenere il riformismo parlamentare.

“La notizia più bella di questo intergruppo di parlamentari per il sì è che innanzitutto rappresenta tutti i gruppi, maggioranza e opposizione, e che rilancia il riformismo parlamentare. Non vuole perdere tempo con le contrapposizioni di parte e di appartenenza, ma rimanere nel merito della riforma, perché è una riforma storica, che completa il giusto processo e perché dobbiamo far capire agli italiani che devono andare a votare scegliendo liberamente rimanendo nel merito di un referendum per la riforma di una giustizia giusta”. Così Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia e membro del neonato intergruppo parlamentare per il sì al... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum, Mollicone (Fdi): “Frasi di Bartolozzi eccessive, ma il caso è chiuso”

Articoli correlati

Almasri: chiuso dibattito su caso Bartolozzi in Ufficio presidenza Camera, prossima seduta votoRoma, 22 gen (Adnkronos) - E' proseguito anche oggi, nella riunione dell'Ufficio di presidenza della Camera, la discussione sul caso Bartolozzi...

Leggi anche: Referendum, scoppia il caso Bartolozzi: “La magistratura è un plotone d’esecuzione”. Poi Nordio si scusa

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum Mollicone Fdi Frasi di...

«Plotoni di esecuzione? Caso chiuso», Fratelli d'Italia blinda Bartolozzi: «Frasi travisate». Nordio: «Non deve dimettersi»Da parte di Giusi Bartolozzi, al momento, non sono in arrivo scuse pubbliche, e «verrà gestito internamente» il caso nato dopo le parole con cui il capo di gabinetto del ministro della Giustizia ha ... roma.corriere.it

«Caso chiuso», Fratelli d'Italia blinda Bartolozzi: «Frasi travisate». Nordio: «Non deve dimettersi»Da parte di Giusi Bartolozzi, al momento, non sono in arrivo scuse pubbliche, e «verrà gestito internamente» il caso nato dopo le parole con cui il capo di gabinetto del ministro della Giustizia ha ... msn.com