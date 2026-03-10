Referendum – La campagna del governo è iniziata con un guaio

Il governo aveva programmato di focalizzare l’attenzione sul video di Giorgia Meloni riguardante il referendum, ma l’iniziativa è stata subito accompagnata da problemi. La campagna ufficiale ha incontrato difficoltà che hanno rallentato la diffusione del messaggio, creando tensioni tra gli organizzatori e i sostenitori. La discussione pubblica si è subito spostata su questi intoppi, lasciando in secondo piano l’obiettivo iniziale.

Il governo voleva che ieri tutti parlassero del video di Giorgia Meloni sul referendum: poi ha fatto notizia un video molto diverso Nelle intenzioni del governo, la giornata di ieri doveva essere quella in cui iniziava davvero la campagna di Giorgia Meloni sul referendum, con la pubblicazione online di un video notevole. Poi è successa una cosa imprevista e siamo finiti tutti a parlare di un altro video, nel quale una persona che fa parte del governo parla del referendum con toni e messaggi opposti a quelli della presidente del Consiglio. Nella puntata speciale di oggi di Wilson, Francesco Costa e Valerio Valentini raccontano questa storia e cosa ci dice delle difficoltà del governo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Referendum separazione delle carriere: contro la propaganda di governo serve una campagna d'informazione capillareLa prossima scadenza referendaria rappresenta un evento fondamentale per il futuro della democrazia in Italia.

