Referendum giustizia le ragioni del sì e del no | incontro al liceo Socrate

Oggi alle 15.30, nel liceo Socrate di Bari, si svolgerà un incontro dedicato al referendum sulla Riforma Nordio. L’evento si terrà nell’Auditorium della sede centrale e vedrà coinvolti studenti e docenti. L’obiettivo dell’iniziativa è approfondire le ragioni a favore e contro la riforma, offrendo uno spazio di confronto sulle implicazioni del voto.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Si terrà oggi, martedì 10 marzo 2026 alle ore 15.30, nell’Auditorium della sede centrale del Liceo Classico Socrate di Bari un incontro sul Referendum Costituzionale relativo alla Riforma Nordio. Le ragioni del SÌ e del NO: un dibattito a più voci al quale parteciperanno magistrati, avvocati e professori universitari, per consentire un’adeguata informazione sui temi dell’imminente referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, in funzione dell’espressione di un voto consapevole sulla riforma della magistratura approvata dal Parlamento. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Le ragioni del Sì al referendum sulla giustizia: incontro a TeanoCi saranno l'avvocato Michele Di Fraia, il magistrato Paolo Itri e la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno Con “SìVota” arriva a Teano... Referendum sulla giustizia, un incontro per mettere a confronto le ragioni del sì e del noÈ in programma mercoledì 4 marzo alle 20,45 al Cinema Corso l’appuntamento formativo in vista del prossimo referendum costituzionale in materia di... Una selezione di notizie su Referendum giustizia Temi più discussi: Referendum sulla Giustizia, le ragioni del Sì e del No a confronto; Referendum giustizia 2026: 4 marzo, secondo focus online con le ragioni del NO; Referendum sulla giustizia: le ragioni del si e del no; Referendum, le ragioni del No nel nostro incontro. Referendum Giustizia: tutte le ragioni del Sì e del NoIl referendum sulla giustizia riporta al centro del dibattito pubblico temi cruciali come indipendenza della magistratura, responsabilità dei giudici e separazione delle funzioni. Ecco, in sintesi, le ... itacanotizie.it Meloni spiega le ragioni del Sì al referendum sulla giustiziaMeloni spiega le ragioni del Sì al referendum sulla giustizia in un video di 14 minuti. Intanto esplode il caso Bartolozzi. stylo24.it REFERENDUM GIUSTIZIA: INCONTRO INFORMATIVO VENERDÌ 13 MARZO A MASSA LUBRENSE Il prossimo 13 marzo, alle ore 20:00, presso il Centro Pastorale S. Agata, si terrà un importante incontro informativo sul Referendum Giustizia promosso - facebook.com facebook Meloni lancia appello per il Sì al referendum giustizia: “Votate pensando ai vostri figli”. Il video x.com