Referendum giustizia la Lega porta Ostellari a Perugia | Opportunità storica votate sì

La Lega ha organizzato un evento a Perugia con Andrea Ostellari, sottosegretario al Ministero della Giustizia, per sostenere il sì nel referendum costituzionale sulla giustizia. L'iniziativa si è svolta nella città umbra e ha visto la partecipazione di rappresentanti del partito e sostenitori della riforma. Ostellari ha invitato i cittadini a votare favorevolmente, definendo l'occasione come un'opportunità storica.

Il fronte del sì porta a Perugia Andrea Ostellari, sottosegretario al Ministero della Giustizia, per il referendum costituzionale sulla giustizia. L'appuntamento "I motivi del SÌ per una giustizia giusta" è organizzato dalla Lega Umbria e si terrà giovedì 12 marzo alle ore 17 all’Hotel Plaza di Perugia (via Palermo 88).All’incontro interverranno l’avvocato Valter Biscotti e il senatore Simone Pillon, membri del Comitato Referendario Lega Umbria, l'onorevole Virginio Caparvi, il segretario regionale della Lega Umbria Riccardo Augusto Marchetti e Andrea Ostellari. A moderare il dibattito sarà Lorenzo Mattioni, commissario della Lega Perugia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

