Venerdì 13 marzo si svolgerà a Chieti un confronto diretto sul referendum giustizia presso il 110 risto&bar. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti e cittadini interessati a discutere delle questioni legate alle prossime consultazioni popolari sulla riforma del sistema giudiziario. La riunione mira a favorire un dibattito aperto e condiviso su temi di attualità legati alla giustizia italiana.

Un confronto diretto sul futuro della giustizia italiana si terrà venerdì 13 marzo al 110 risto&bar di Chieti. Sinistra Italiana-AvS e UgS Abruzzo organizzano l’incontro per discutere il referendum, coinvolgendo esperti locali e rappresentanti sindacali. L’evento si svolgerà alle ore 18:00 in via Pescara, 71, offrendo un’analisi pratica delle implicazioni legislative. La presenza della prof.ssa associata dell’Università di Teramo, Marta Ferrara, garantisce un approccio tecnico alla questione referendaria. Antonio Tiberio, presidente regionale dell’Arci Abruzzo, porterà la prospettiva del tessuto sociale e delle associazioni. La giornalista Daniela Senepa assumerà il ruolo di moderatrice per guidare il dibattito verso soluzioni concrete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum giustizia: il confronto a Chieti

