Un referendum sulla giustizia ha visto protagonista un noto cantante, che ha criticato pubblicamente alcuni attori e cantanti coinvolti nel dibattito, sottolineando che non si tratta solo di politica ma anche di vicende umane come quella di Tortora. La discussione si concentra su questioni di attualità e coinvolge varie figure pubbliche, portando alla luce opinioni e prese di posizione di diversi personaggi dello spettacolo.

Torniamo sul pianeta Terra. Un atterraggio a effetto che dovrebbe avvenire proprio mentre il “politicamente corretto” scalda i motori e la solita pattuglia di artisti schierati – da Elio Germano a Fiorella Mannoia, passando per Alessandro Gassmann e Nicola Piovani – si prepara a partire a razzo con il coro del “No” per difendere lo status quo delle toghe. Laddove, non proprio dalle retrovie per la verità, c’è chi sceglie la via della verità e della memoria storica. Lui è Al Bano Carrisi, voce storica dell’Italia nel mondo, che ha scelto di rompere gli indugi e, pur con la signorilità che lo contraddistingue, di riportare il dibattito referendario sul pianeta popolato dagli esseri umani, lontano dalle logiche della giungla, dall’agone tra fazioni, e vicino ai diritti dei cittadini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum Giustizia, Al Bano asfalta i soliti noti (attori e cantanti dem): non è solo politica, pensate al dramma di Tortora

