Referendum giustizia | a Avellino l’incontro per il No ai

A Avellino, giovedì 12 marzo alle 18, si terrà un incontro dedicato alla campagna contro il referendum sulla giustizia. L’evento mira a discutere le ragioni del No, coinvolgendo cittadini e rappresentanti locali. La riunione si svolgerà in una sala pubblica e sarà aperta a chi desidera conoscere le posizioni contrarie alla riforma in votazione.

La campagna per il referendum sulla giustizia sta raggiungendo un punto di svolta ad Avellino, dove giovedì 12 marzo alle 18.00 si terrà un incontro cruciale al Circolo della Stampa. L'evento, intitolato Vota no ai pieni poteri, riunisce una coalizione trasversale che spazia dal mondo sindacale a quello dei magistrati e delle forze politiche locali. La riunione non è solo un atto formale, ma un tentativo concreto di mobilitare l'elettorato su una questione che tocca direttamente il funzionamento dello Stato e la tutela dei diritti civili. L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che le modifiche costituzionali proposte potrebbero alterare gli equilibri di potere attuali, spostando troppo peso decisionale verso l'esecutivo.