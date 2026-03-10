Referendum giustizia 2026 - Le ragioni del si e del no a confronto | dibattito a Capaccio

Sabato 14 marzo alle 18 si svolge a Capaccio un dibattito presso la Tenuta Vannulo sul referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. L'incontro mette a confronto le ragioni a favore e contro la consultazione popolare, coinvolgendo partecipanti che discuteranno delle diverse posizioni in vista delle prossime votazioni.

Sabato 14 marzo alle ore 18.00 presso la Tenuta Vannulo si terrà un momento di riflessione e confronto sul prossimo referendum del 22 e 23 marzo. Per il fronte del Sì interverrà Carmen Maria Piscitelli, avvocato e giurista, tra i primi aderenti al Comitato nazionale “Giustizia Sì”. A sostegno delle ragioni del No ci sarà il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo Della Lucania, Francesco Rotondo. A moderare il dibattito Antonluca Cuoco, pubblicista del quotidiano nazionale La Ragione e ildenaro.it. Sarà un appuntamento importante per svolgere riflessioni razionali molto necessarie nel nostro Paese che vive di polarizzazione tossica e l’evento costituirà una occasione anche per porre domande agli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

