Durante un confronto con la senatrice Ilaria Cucchi, la capo di gabinetto del ministero della Giustizia ha detto che, votando Sì al referendum sulla giustizia del 2026, si potrebbe eliminare la magistratura, che ha definito come

Durante il confronto con la senatrice Ilaria Cucchi, la capo di gabinetto del ministero della Giustizia ha pronunciato parole che hanno immediatamente fatto discutere: “Votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che sono plotoni di esecuzione. Plotoni di esecuzione" “Votate Sì e ci tog. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum giustizia 2026, capa Gabinetto Nordio Giusi Bartolozzi nella bufera: “Magistratura plotoni di esecuzioni, togliamola” – VIDEO

