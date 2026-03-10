Referendum Fratoianni | Parole di Bartolozzi? Dovrebbe dimettersi seduta stante Voglio delegittimare la magistratura lo diciamo dall’inizio

Durante un dibattito sul referendum, un rappresentante ha affermato che le dichiarazioni di Bartolozzi dovrebbero portarlo a dimettersi immediatamente e ha dichiarato che l’obiettivo è delegittimare la magistratura, come si è sempre sostenuto. Ha inoltre commentato che le parole di Bartolozzi rappresentano un chiaro sostegno alla posizione del no, rafforzando così la critica alla proposta di riforma giudiziaria.

"Le parole di Bartolozzi sono il miglior spot per il no perché finalmente dicono quello che pensano. Questa "controriforma" vuole delegittimare la magistratura, noi lo diciamo dall'inizio. Ogni volta che parlano.siamo oltre. Dovrebbe dimettersi o essere dimessa seduta stante ", così Nicola Fratoianni commenta il caso della capa di gabinetto del ministro della giustizia, Carlo Nordio, che durante un dibattito sul referendum a Telecolor Sicilia ha parlato della magistratura come di un " plotone d'esecuzione ", invitando a votare sì al Referendum sulla giustizia. Sulla guerra in Iran, Fratoianni ha aggiunto: "Non è affatto finita, continua ad allargarsi.