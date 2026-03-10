Referendum debutta l’Intergruppo per il Sì e già volano gli stracci Giachetti Iv | Il centrodestra sta facendo di tutto per farci perdere

È nato l’Intergruppo per il Sì in vista del referendum, riunendo rappresentanti di Italia Viva, Azione, +Europa, Partito liberaldemocratico e Fratelli d’Italia. La formazione del gruppo ha suscitato già tensioni, con dichiarazioni di Giachetti di Italia Viva che accusa il centrodestra di tentare di far perdere il fronte del sì. La composizione del gruppo esclude Forza Italia e Lega.

Da Italia Viva ad Azione, da +Europa al Partito liberaldemocratico fino a Fratelli d’Italia, ma senza Forza Italia e Lega. È il fronte dei “Parlamentari per il Sì”, intergruppo presentato ieri alla Camera, unito dalla ferrea volontà di far prevalere il Sì al referendum del 22-23 marzo. Capitani-fondatori della squadra: Roberto Giachetti (Iv), Valentina Grippo (Azione), Ettore Rosato (Azione), Luigi Marattin (Pld), Federico Mollicone (Fdi), Benedetto Della Vedova (+Europa). Mollicone (FdI): “Un gruppo aperto a tutti”. Il gruppo “è aperto a tutti, chi vuole può aderire sempre con lo stesso spirito: riformismo trasversale e campagna per il sì”, ha spiegato Mollicone (Fdi). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

