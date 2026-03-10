Referendum costituzionale cresce il Comitato lecchese per il no

Il Comitato lecchese per il no al referendum costituzionale sta raccogliendo nuove adesioni dopo aver lanciato il suo appello a inizio febbraio. Le iniziative si sono svolte in diversi comuni della zona, tra cui Bulciago, Dolzago, Olginate, Osnago, Mandello, Missaglia, Oggiono, Costa Masnaga, Imbersago, Merate, Lecco, Verderio, Civate e Paderno. Nei prossimi giorni sono previste ulteriori attività di sensibilizzazione.

"Invitiamo a votare 'no': l'autonomia della magistratura è garanzia di equilibrio dei poteri. Due CSM separati indeboliscono la democrazia. Prossimi appuntamenti a Monte Marenzo, Valgreghentino, Colico" Noi cittadine e cittadini della provincia di Lecco invitiamo a votare NO al referendum per la riforma dell'ordinamento della magistratura perché: Invitiamo a sostenere le iniziative del Comitato lecchese per il NO, costituito da: Anpi, Alleanza Verdi e Sinistra, Arci Comitato Lecco Sondrio, Cgil, Comitato per l'acqua pubblica, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Emergency Lecco e Merate, Federconsumatori,... 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Referendum sulla magistratura: il Comitato lecchese per il NO si ampliaContinuano le adesioni all'appello lanciato a inizio febbraio dal Comitato "Società civile per il NO nel referendum costituzionale" della provincia... La società civile in un comitato per il "No" al referendum costituzionaleNoi cittadine e cittadini della provincia di Lecco invitiamo a votare No al referendum per la riforma dell’ordinamento della magistratura perché:•... Referendum costituzionale: dibattito di Modena e Volpi Approfondimenti e contenuti su Referendum costituzionale Temi più discussi: Referendum costituzionale 2026, mobilitazione degli italiani all’estero tra Bruxelles, Buenos Aires e web; Referendum giustizia: cresce il fronte del no, nuovi incontri per un voto consapevole; Referendum, il tuo NO è importante; Referendum Costituzionale 2026: rilascio dei duplicati. Referendum giustizia: cresce il fronte del no, nuovi incontri per un voto consapevoleIniziative a Ceglie Messapica, Brindisi, San Pancrazio Salentino e Cellino San Marco. Magistrati, accademici e rappresentanti istituzionali si mobilitano per spiegare le ragioni della contrarietà ... brindisireport.it Referendum Giustizia, gli ultimi sondaggi: come cambia il voto a seconda dell’affluenzaGli ultimi sondaggi sul referendum del 22 e 23 marzo mostrano un equilibrio quasi perfetto tra favorevoli e contrari alla riforma ... quifinanza.it DIFENDIAMO LA COSTITUZIONE! Approfondiamo le ragioni del “NO” nel prossimo Referendum Costituzionale. Esperti di diritto, magistrati e figure di spicco della società civile si confrontano per discutere nel merito le riforme proposte. Dove: Teatro Apollo, - facebook.com facebook Il comitato “Società civile per il NO nel referendum costituzionale” ha aperto una raccolta fondi in microdonazioni. Il comitato è stato costituito per difendere la Costituzione e una Giustizia imparziale, e per invitare le elettrici e gli elettori a votare NO al referendu x.com