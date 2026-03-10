Referendum Conte | Bartolozzi? Non si dimetterà ma mostra clima punitivo maggioranza

Il leader di un partito ha commentato la situazione riguardante la capa di gabinetto del Ministero della Giustizia, che non intende lasciare il suo incarico nonostante le polemiche sulle sue dichiarazioni sui giudici. Ha ricordato come in passato siano state richieste dimissioni di altri membri del governo in presenza di indagini o condanne, ma senza esiti. La discussione si concentra sulla tenuta e le dinamiche interne alla maggioranza.

"Se la capa di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, si deve dimettere dopo le parole sui giudici? Abbiamo già chiesto in passato le dimissioni di membri del governo per indagini e condanne e non si sono dimessi. Immagino che neppure il capo di gabinetto si dimetterà per una dichiarazione che è una voce dal sen fuggita che però restituisce il clima già anticipato da Meloni, da Nordio e da tanti altri esponenti di maggioranza che è quello punitivo nei confronti della magistratura". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine del dibattito sul referendum costituzionale organizzato dall' Unione degli studenti alla Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma.