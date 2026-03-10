Referendum Celotto | Da quattro volte capogabinetto ho sempre parlato in accordo con il ministro

Un capogabinetto afferma di aver sempre agito in accordo con il ministro quando ha rilasciato interviste su questioni legate all’attività governativa. La questione di autorizzazioni specifiche per le dichiarazioni non viene affrontata direttamente, ma si sottolinea che le comunicazioni di chi ricopre questo ruolo sono generalmente concordate con il ministro di riferimento. La dichiarazione riguarda un confronto tra i due e la prassi adottata.

(Adnkronos) – Un capogabinetto deve essere espressamente autorizzato prima di rilasciare interviste? "Normalmente quando il capogabinetto parla di cose attinenti al mondo governativo è d'accordo con il ministro. Io nella mia esperienza di quattro volte capogabinetto ho parlato sempre in accordo con il ministro. Però i capogabinetti e i ministri sono fatti a modo loro", spiega rispondendo all'Adnkronos il professore di Diritto costituzionale all'Univeristà Roma 3 Alfonso Celotto, già capogabinetto del Ministro per la Coesione territoriale Fabrizio Barca, del Ministro per la Coesione territoriale Carlo Trigilia, del Ministro della Salute Giulia Grillo, del ministro per le riforme e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

