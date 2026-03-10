Referendum a Chieti tra sezioni spostate o soppresse | tutto quello che c' è da sapere

Il Comune di Chieti ha comunicato che in vista del referendum del 23 e 24 marzo alcune sezioni sono state spostate o soppresse. La cittadinanza può rivolgersi agli sportelli dell’Ufficio elettorale, situato a Chieti Scalo in piazza Carafa, per ricevere tutte le informazioni necessarie o chiarimenti relativi alle modalità di voto e alle sezioni di appartenenza.

Per garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali e nel rispetto delle norme vigenti, è stata quindi disposta la seguente riorganizzazione dei seggi: la sezione elettorale n. 25 è trasferita dalla scuola Modesto Della Porta alla scuola materna Madonna degli Angeli, in via delle Robinie; la sezione elettorale n. 26 è invece stata trasferita dalla scuola Corradi alla scuola elementare Sant'Andrea, in via Brigata Maiella; infine, la sezione elettorale n. 27 è stata soppressa, con redistribuzione degli elettori tra le sezioni 25 e 26 secondo un'equa suddivisione delle vie di residenza.

