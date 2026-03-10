Referendum | a Caserta Fico e Boccia lanciano l’assalto

A Caserta, Fico e Boccia sono protagonisti di un intervento pubblico legato al referendum in programma il 22 e 23 marzo. La campagna referendaria si sta intensificando in Campania, con i due esponenti che si sono espressi sulla riforma che modifica l’organizzazione della magistratura. La discussione si concentra sulla prossima consultazione popolare e sulle sue implicazioni.

La campagna referendaria si accende in Campania, dove il 22 e 23 marzo si voterà su una riforma che ridefinisce l’assetto della magistratura. A Caserta, un incontro gremito ha la presenza di Roberto Fico e Francesco Boccia, i quali hanno definito questo scrutinio come decisivo per gli equilibri costituzionali del Paese. I dati dei sondaggi più recenti indicano una parità quasi assoluta tra le due opzioni, con il fronte del “No al 42,6% e quello del Sì al 42,4%, confermando che ogni singolo voto sarà determinante per l’esito finale. La sfida non riguarda solo l’efficienza dei tribunali, ma tocca sette articoli della Costituzione e prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, creando due distinti Consigli Superiori della Magistratura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

