A Caserta, Fico e Boccia sono protagonisti di un intervento pubblico legato al referendum in programma il 22 e 23 marzo. La campagna referendaria si sta intensificando in Campania, con i due esponenti che si sono espressi sulla riforma che modifica l’organizzazione della magistratura. La discussione si concentra sulla prossima consultazione popolare e sulle sue implicazioni.

La campagna referendaria si accende in Campania, dove il 22 e 23 marzo si voterà su una riforma che ridefinisce l’assetto della magistratura. A Caserta, un incontro gremito ha la presenza di Roberto Fico e Francesco Boccia, i quali hanno definito questo scrutinio come decisivo per gli equilibri costituzionali del Paese. I dati dei sondaggi più recenti indicano una parità quasi assoluta tra le due opzioni, con il fronte del “No al 42,6% e quello del Sì al 42,4%, confermando che ogni singolo voto sarà determinante per l’esito finale. La sfida non riguarda solo l’efficienza dei tribunali, ma tocca sette articoli della Costituzione e prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, creando due distinti Consigli Superiori della Magistratura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum: a Caserta Fico e Boccia lanciano l’assalto

Articoli correlati

Il presidente Fico con Boccia, Graziano e Villano per il "no" al referendum"La salvaguardia dei principi costituzionali e l'analisi critica delle riforme che interessano il sistema giudiziario non sono tecnicismi per addetti...

Leggi anche: Giunta Fico, c’è un’assenza che pesa più delle deleghe: Caserta non c’è

Aggiornamenti e notizie su Caserta Fico

Temi più discussi: Referendum Giustizia, Fico e Boccia a Caserta: Partita apertissima, ogni voto farà la differenza; Referendum Giustizia, Fico e Boccia a Caserta: Partita apertissima, ogni voto farà la differenza; REFERENDUM GIUSTIZIA: PD, SABATO INCONTRO A CASERTA CON FICO E BOCCIA; REFERENDUM - Pienone al convegno sul No con Fico e Boccia GUARDA LE FOTO Graziano: mobilitazione necessaria per ribadire il ruolo di una giustizia al servizio dei cittadini e non di interessi di parte.

Referendum: Fico, crediamo nella vittoria del noCi crediamo alla vittoria del no, quindi faremo una campagna elettorale in tutto il paese come stiamo facendo, andiamo avanti e non ci fermiamo siamo tutti uniti su questo. (ANSA) ... ansa.it

REFERENDUM - Pd in campo per il No: evento con Boccia e Fico al Novotel, a San Nicola incontro con il giudice Magi18:59:52 CASERTA. Sabato 7 marzo, alle ore 11.30, presso l’Hotel Novotel di Caserta Sud, si terrà l’incontro Perché No, promosso dal coordinamento provinciale del Partito Democratico di Caserta. L’i ... casertafocus.net

https://short.do/BxBFPy Referendum Giustizia. A Caserta un confronto con il Presidente Fico ed il Sen. Boccia - facebook.com facebook

Referendum Giustizia, Fico e Boccia a Caserta: “Partita apertissima, ogni voto farà la differenza” x.com