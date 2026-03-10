Alcuni cittadini italiani residenti nel Regno Unito non hanno ancora ricevuto la scheda elettorale per il referendum costituzionale del 2026. La questione riguarda chi aspetta il plico e non ha ancora ricevuto le istruzioni per votare. È stato comunicato che, in questi casi, ci sono modalità alternative per partecipare al voto. Per chi si trova in questa situazione, sono disponibili procedure specifiche per ottenere la scheda.

Alcuni connazionali residenti nel Regno Unito non hanno ancora ricevuto il plico elettorale per il referendum costituzionale del 2026. Chi non ha ottenuto la documentazione necessaria può richiedere un duplicato direttamente al Consolato di Londra entro i termini previsti. La scadenza tassativa per l’arrivo delle schede votate è fissata per le ore 16:00 di giovedì 19 marzo 2026. La preoccupazione tra gli elettori italiani all’estero è comprensibile, dato che il voto per corrispondenza deve pervenire prima della data del referendum in Italia. Le autorità consolari hanno attivato una procedura specifica non ha ricevuto la busta elettorale tramite posta ordinaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum 2026: come ottenere la scheda se non è arrivata

Articoli correlati

Leggi anche: Cosa ci sarà scritto sulla scheda del referendum sulla giustizia (il quesito è cambiato)

Leggi anche: Mercedes la scheda completa in vista della Formula 1 2026

REFERENDUM GIUSTIZIA 2026: Quando, Come e per cosa si VOTA

Contenuti e approfondimenti su Referendum 2026 come ottenere la scheda...

Temi più discussi: Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Diventa Rappresentante di Lista per il Comitato Società civile per il NO al Referendum Costituzionale; Come votare al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo: guida completa; Referendum 2026 – Nomina scrutatori destinati agli uffici di sezione.

Referendum giustizia 2026: quando e come si vota, la guidaReferendum sulla riforma della magistratura il 22 e 23 marzo 2026: come votare, chi può votare e cosa cambia nei 7 articoli della Costituzione. blogsicilia.it

Referendum costituzionale del 22 e 23 Marzo – Orari, quorum, come votare e cosa c’è da sapereCome votare al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo: orari dei seggi, quorum, documenti necessari e regole del voto. Tutto quello che c’è da sapere. partitodemocratico.it

VareseNews. . Referendum sulla giustizia - LA MATERIA DEL GIORNO Ospite Giorgio Grasso, professore ordinario dell’Università dell’Insubria, per spiegare ai cittadini che cos’è il referendum confermativo e quali effetti potrebbe avere la riforma della giustizi - facebook.com facebook

#ottoemezzo Referendum, Scanzi sulle dichiarazioni di Bartolozzi: “Classe dirigente di Meloni inadeguata, sparano sciocchezze sesquipedali” x.com