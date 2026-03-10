Red Friday | 2.306 euro per fermare la violenza di genere

I commercianti di Savignano e San Mauro Pascoli hanno trasformato il loro dissenso contro la violenza di genere in un risultato tangibile, raccogliendo 2.306 euro durante l'edizione 2025 del Red Friday. Questa somma, ottenuta tra novembre e dicembre dell'anno scorso, è stata interamente devoluta allo sportello Alba e all'associazione Voce Amaranto per supportare percorsi di uscita dalla violenza e attività di sensibilizzazione sul territorio. L'iniziativa ha la partecipazione attiva di circa 50 esercizi commerciali e artigianali che hanno scelto di donare parte dei loro ricavi invece di spenderli in promozioni convenzionali.