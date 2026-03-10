Recanati | multe digitali fine della carta e risparmio

La polizia locale di Recanati ha avviato un processo di digitalizzazione delle sanzioni, sostituendo completamente il sistema cartaceo con strumenti elettronici. Questa novità riguarda l'emissione e la gestione delle multe, con l'obiettivo di semplificare le procedure e ridurre i costi legati alla carta. La fase di implementazione è in corso e coinvolge le forze dell'ordine e gli uffici amministrativi del Comune.

La polizia locale di Recanati ha avviato una transizione digitale radicale nel sistema sanzionatorio, eliminando la burocrazia cartacea. Gli agenti ora utilizzano tablet e stampanti portatili per emettere preavvisi con QR code PagoPa, permettendo il pagamento immediato tramite app bancaria o l'app IO. Questa innovazione, guidata dal sindaco Emanuele Pepa e dal nuovo comandante Fulvi, mira a ridurre i costi di notifica sostituendo le raccomandate cartacee con comunicazioni via PEC o digitali. Il progetto promette di liberare tempo operativo agli agenti, consentendo loro di dedicarsi maggiormente al controllo del territorio e alla sicurezza stradale.