Razzia di rame al cimitero | cento tombe ripulite nella notte roba da far girare lo stomaco

Nella notte tra sabato e domenica, un gruppo di persone ha svaligiato circa cento tombe nel cimitero comunale di San Giovanni Valdarno, portando via rame da tombe e monumenti. L'atto ha lasciato dietro di sé danni ingenti e un forte senso di sgomento tra i residenti. Le autorità stanno indagando sul furto, che si è svolto in modo rapido e senza apparente resistenza.

Oh, qui si è proprio superato il limite. Nella notte tra sabato e domenica qualcuno – anzi, più d’uno, perché un lavoro del genere non lo fai da solo – ha pensato bene di andare a fare la spesa al cimitero comunale di San Giovanni Valdarno. Non al supermercato, no: direttamente tra le tombe. Oltre cento. Avete letto bene. Cento tombe saccheggiate per portarsi via vasi, sottovasi, contenitori e decorazioni in rame. Un colpo organizzato, mica la bravata di un cretino di passaggio. I ladri hanno puntato dritto alla parte più vecchia del camposanto, lasciando stare la zona nuova con le cappelle. Hanno ripulito i primi due corridoi dopo l’ingresso principale, l’area centrale e pure la sezione gestita dalla Misericordia. 🔗 Leggi su Lortica.it

