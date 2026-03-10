Ravenna | 40 donne sfidano il precariato e la disparità

A Ravenna, quaranta donne si sono riunite in piazza XX Settembre per un flash-mob organizzato dal sindacato Filcams Cgil. L’evento ha visto queste persone sfidare il precariato e la disparità di trattamento nel mondo del lavoro. La manifestazione si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione sulla presenza femminile e sulle condizioni occupazionali.

Quaranta persone hanno occupato la piazza XX Settembre a Ravenna per un flash-mob organizzato dal sindacato Filcams Cgil. La mobilitazione avvenuta il 10 marzo 2026 mira a denunciare le disuguaglianze di genere nel lavoro e nella società. L'iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che include anche uno sciopero nei settori del terziario, turismo e servizi. L'obiettivo è mettere in luce come le donne siano colpite in modo sproporzionato dal precariato e dalla disparità retributiva. Il fronte della parità: dati duri sul lavoro femminile. La presenza delle quaranta partecipanti non è casuale, ma rappresenta una risposta concreta alle statistiche allarmanti.