A Ravenna, il porto ha registrato un aumento del 12,5% nei traffici a gennaio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I settori che hanno contribuito in modo significativo sono l’agroalimentare e l’auto, che hanno fatto registrare i maggiori incrementi. La crescita si riflette in un avvio di anno positivo e in una ripresa evidente nei dati di movimentazione del porto.

Il porto di Ravenna ha aperto il 2026 con un gennaio che segna una svolta decisa verso la ripresa, registrando una crescita complessiva del 12,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La movimentazione totale ha raggiunto le 2,1 milioni di tonnellate, trainata da un aumento degli sbarchi del 16,6% e sostenuta da settori chiave come l’agroalimentare e i prodotti petroliferi. Nonostante il calo nelle importazioni di acciaio e alcuni materiali chimici, il quadro generale è positivo, con proiezioni che indicano un andamento in salita anche per febbraio e marzo. La spinta dei prodotti liquidi e agroalimentari. Un motore fondamentale della crescita risiede nei flussi di merci liquide, dove si registra un incremento del 30,9%, portando il volume a 466. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravenna: +12,5% in gennaio, boom agroalimentare e auto

